Черданцев выразил соболезнования в связи со смертью комментатора Юрия Розанова

Фото: youtube.com/Футбольный Инсайдер

Спортивный комментатор Георгий Черданцев в беседе с Москвой 24 выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Розанова и назвал его сильнейшим комментатором советской школы, каких сейчас почти не осталось.

Розанов скончался на 60-м году жизни. Об этом в Twitter рассказал спортивный комментатор Василий Уткин.

"Розанов – он один из последних представителей плеяды комментаторов старой советской школы, самым ярким воплощением которой является Николай Николаевич Озеров. Особенность этой профессии в то время заключалась в том, что комментатор должен был быть разносторонним: то есть он одинаково успешно должен был справляться с любым видом спорта. С чем и справлялся Розанов", – рассказал Черданцев.





Георгий Черданцев спортивный комментатор Розанов, на мой взгляд, сильнейший комментатор с точки зрения разносторонности и умения провести репортаж любого соревнования, будь то футбол, велосипедный спорт, хоккей – да все что угодно. Поэтому я думаю, что таких людей, как Розанов, и было мало, а сейчас почти никого и не осталось.

Черданцев рассказал, что долгое время работал с Розановым на телеканалах "НТВ-Плюс" и "Матч ТВ". А также принимал активное участие в лечении комментатора в последние годы жизни. С мая по ноябрь 2019 года Розанов не появлялся в эфире из-за онкологии, однако затем вернулся к работе, продолжая лечиться.

"Мы с ним в одной песочнице выросли и прожили почти 20 лет. Мы не просто сотрудничали, в течение долгих лет мы были коллегами: сидели в одной комнате редакционной, ездили в командировки, в паре комментировали, конечно, много общались. Это целая жизнь. Очень жаль", – сказал Черданцев.

Юрий Розанов родился 12 июня 1961 года. Карьеру комментатора он начал в 1996 году на "НТВ-Плюс". В 2012 году Розанов получил ТЭФИ в номинации "Спортивный комментатор/ведущий спортивной программы" за репортаж с молодежного ЧМ по хоккею.

Он комментировал преимущественно футбольные и хоккейные матчи.