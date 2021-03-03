Черданцев выразил соболезнования в связи со смертью комментатора Юрия Розанова

Фото: youtube.com/Футбольный Инсайдер
Спортивный комментатор Георгий Черданцев в беседе с Москвой 24 выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Розанова и назвал его сильнейшим комментатором советской школы, каких сейчас почти не осталось.
Розанов скончался на 60-м году жизни. Об этом в Twitter рассказал спортивный комментатор Василий Уткин.
"Розанов – он один из последних представителей плеяды комментаторов старой советской школы, самым ярким воплощением которой является Николай Николаевич Озеров. Особенность этой профессии в то время заключалась в том, что комментатор должен был быть разносторонним: то есть он одинаково успешно должен был справляться с любым видом спорта. С чем и справлялся Розанов", – рассказал Черданцев.
Черданцев рассказал, что долгое время работал с Розановым на телеканалах "НТВ-Плюс" и "Матч ТВ". А также принимал активное участие в лечении комментатора в последние годы жизни. С мая по ноябрь 2019 года Розанов не появлялся в эфире из-за онкологии, однако затем вернулся к работе, продолжая лечиться.
"Мы с ним в одной песочнице выросли и прожили почти 20 лет. Мы не просто сотрудничали, в течение долгих лет мы были коллегами: сидели в одной комнате редакционной, ездили в командировки, в паре комментировали, конечно, много общались. Это целая жизнь. Очень жаль", – сказал Черданцев.
Юрий Розанов родился 12 июня 1961 года. Карьеру комментатора он начал в 1996 году на "НТВ-Плюс". В 2012 году Розанов получил ТЭФИ в номинации "Спортивный комментатор/ведущий спортивной программы" за репортаж с молодежного ЧМ по хоккею.
Он комментировал преимущественно футбольные и хоккейные матчи.
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