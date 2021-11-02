Диктора Игоря Кириллова похоронили на Новодевичьем кладбище

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Диктора, тележурналиста Игоря Кириллова похоронили на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает ТАСС.

Его могила располагается рядом с могилой народной артистки СССР Элины Быстрицкой. Церемонию прощания с Кирилловым посетили гендиректор и генпродюсер Первого канала Константин Эрнст и Александр Файфман, а также родные, близкие, друзья и коллеги диктора.

О смерти ведущего новостной программы "Время" Игоря Кириллова стало известно в субботу, 30 октября. Соболезнования в связи со смертью журналиста выразил Владимир Путин.

