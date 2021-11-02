Прощание с диктором Игорем Кирилловым проходит на Новодевичьем кладбище

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

На Новодевичьем кладбище в Москве началась церемония прощания с диктором Игорем Кирилловым. Об этом сообщает РИА Новости.

Проводить народного артиста СССР в последний путь пришли гендиректор Первого канала Константин Эрнст, генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман, а также родные, близкие, друзья и коллеги диктора.

О смерти бессменного ведущего новостной программы "Время" Игоря Кириллова стало известно в субботу, 30 октября. Соболезнования в связи со смертью диктора и журналиста выразил Владимир Путин.