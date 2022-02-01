Прощание с Леонидом Куравлевым. Прямой эфир

В Центральной клинической больнице проходит закрытое прощание с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым. После отпевания артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Леонид Куравлев скончался 30 января в возрасте 85 лет.

Владимир Путин отправил родным Куравлева телеграмму со словами соболезнования.

Сергей Собянин также выразил соболезнование родным и близким артиста, отметив, что на счету Леонида Куравлева десятки блистательных и незабываемых ролей, которые принесли актеру любовь миллионов зрителей.

Актер театра и кино Евгений Дятлов, комментируя смерть артиста СМИ, сказал, что Леонид Куравлев был его любимым актером с детства. Дятлов также добавил, что был счастлив оказаться с этим великодушным и остроумным человеком в одном проекте.

Комментируя случившееся журналистам, сценарист Аркадий Инин сказал, что последнее время Леонид Куравлев сильно болел и ждал, что скоро воссоединится со своей любимой женой Ниной, которая ушла из жизни в 2012 году.