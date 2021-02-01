Прощание с Василием Лановым. Прямой эфир





В Театре имени Вахтангова прошла церемония прощания с актером театра и кино, мастером художественного слова и народным артистом СССР Василием Лановым.

В начале января у народного артиста и его супруги был диагностирован коронавирус, у Ланового выявили поражение пяти процентов легких и поставлен диагноз "пневмония". Позднее артиста перевели в реанимацию. 28 января Лановой умер в возрасте 87 лет.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Его родители работали на химическом заводе, в цеху, на котором с 23 июня 1941 года рабочие вручную разливали противотанковую жидкость и "коктейль Молотова". Это пагубно отразилось на здоровье родителей.

В 1947 году Лановой начал заниматься в театральной студии при дворце культуры ЗИЛ. Широкую известность получил благодаря ролям в фильмах "Алые паруса", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Дни Турбиных" и других.

Исполнял роли в спектаклях "Гамлет", "Принцесса Турандот", "Каменный гость". Среди его наград – орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот" и другие.

В 1983 году написал книгу "Счастливые встречи", а в 2004 году – книгу "Летят за днями дни".