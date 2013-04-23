Перед Днем Победы в Александровском саду обновят Вечный огонь

Вечером 6 мая в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата состоится контрольная замена запальников горелки Вечного огня перед празднованием Дня Победы.

Слесари разберут основную горелку и заменят запальники, которые 24 часа в сутки находятся под напряжением. Поскольку Вечный огонь должен гореть при любых погодных условиях, в его конструкции используется три запальника, которые обеспечивают трехкратное резервирование, отмечают в пресс-службе "Мосгаза".

Хотя работа займет всего 40-50 минут, она относится к повышенной категории сложности. К ее выполнению привлекут самых опытных слесарей.

Чтобы Вечный огонь не гас во время профилактических работ, его перенесут на временную горелку, а затем вернут на прежнее место.

Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду зажгли 8 мая 1967 года.