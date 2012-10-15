Подмосковный следователь обвиняется в получении взятки

Прокуратура вынесла заключение следователю по особо важным делам Максиму Трофимову. Он обвиняется в получении взятки и в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

В январе 2011 года в ходе доследственной проверки по факту не отвечающей требованиям безопасности текстильной продукции Трофимов согласился "замять" дело и вернуть товар, украденный со склада. В качестве вознаграждения следователь требовал 30 тысяч долларов.

В феврале того же года, после получения задатка в размере 15 тысяч долларов, Трофимов вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении владельцев товара, но завел новое, по факту хищения продукции.

О махинациях офицера стало известно, когда дело о краже поступило в Следственный комитет Московской области.

Дело Трофимова направлено в суд для рассмотрения по существу.