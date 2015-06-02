Общественные приемные в День России откроются во всех районах СВАО

Общественные приемные с участием участковых уполномоченных полиции, представителей управ, депутатского корпуса и общественности будут организованы 12 июня во всех районах Северо-Восточного округа Москвы.

Они будут работать с 11.00 до 15.00, сообщает сайт префектуры СВАО.

Общественные приемные откроются по следующим адресам:

– Отрадное: улица Хачатуряна, дом 1З (сквер); Юрловский проезд, дом 10 (парк "Юрлово");

– Бибирево: улица Лескова, дом 14 (площадь перед кинотеатром "Будапешт"); 87-й километр МКАД (площадь перед ТРЦ "Час пик");

– Северное Медведково: Сухонская улица, дом 9 (при входе в бабушкинский филиал ПКиО); Полярная улица, дом 32, корпус 3 (сквер ВЛКСМ);

– Лианозово: Лианозовский парк культуры и отдыха;

– Лосиноостровский: улица Менжинского, дом 6, строение 3 (ПКиО "Бабушкинский");

– Ярославский: Ярославское шоссе, дом 54;

– Бабушкинский: улица Искры, дом 9 – 13 (сквер "Красная дорожка");

– Алексеевский: Ракетный бульвар, дом 12 (сквер);

– Южное Медведково: проезд Дежнева, дом 1 (Певческое поле);

– Марьина Роща: Шереметьевская улица, дом 2;

– Бутырский: улица Руставели, владение 7(филиал Лианозовского парка);

– Останкинский: Звездный бульвар, дом l2 (сквер);

– Алтуфьевский: Путевой проезд, дом 12;

– Свиблово: Снежная улица, дом 18 (площадь перед кинотеатром "Сатурн");

– Роcтoкино: улица Бажова, дом 4 (парк "Aквeдyк");

– Марфино: Большая Марфинская улица, дом 4;

– Северный: 3-я Северная Линия, дом 17 (площадь перед ДК "Северный").