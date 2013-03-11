Суд продлил арест обвиняемому в убийстве жены Алексею Кабанову

Суд в Москве по ходатайству Следственного комитета продлил на один месяц срок ареста Алексея Кабанова, обвиняемого в убийстве своей жены.

Это решение было вынесено 7 марта, сообщается на сайте Следственного комитета России

Ранее сообщалось, что Кабанов был арестован по решению суда до 12 марта.

Ирина Кабанова была убита вначале января в ходе семейной ссоры. Муж расчленил ее тело и собирался вывезти его на автомобиле. Затем он подал заявление в полицию о пропаже супруги. Поиски женщины привлекли внимание блогосферы.

В ходе допросов Кабанов дал признательные показания в убийстве своей жены.