Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта 2013, 14:11

Происшествия

Суд продлил арест обвиняемому в убийстве жены Алексею Кабанову

Суд в Москве по ходатайству Следственного комитета продлил на один месяц срок ареста Алексея Кабанова, обвиняемого в убийстве своей жены.

Это решение было вынесено 7 марта, сообщается на сайте Следственного комитета России

Ранее сообщалось, что Кабанов был арестован по решению суда до 12 марта.

Ирина Кабанова была убита вначале января в ходе семейной ссоры. Муж расчленил ее тело и собирался вывезти его на автомобиле. Затем он подал заявление в полицию о пропаже супруги. Поиски женщины привлекли внимание блогосферы.

В ходе допросов Кабанов дал признательные показания в убийстве своей жены.

Сайты по теме


Сюжет: Убийство Ирины Кабановой
убийства следствие Алексей Кабанов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика