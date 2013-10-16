Борис Беккер и Шон Фитцпатрик приедут в Москву

Знаменитые спортсмены - немецкий теннисист Борис Беккер и новозеландский регбист Шон Фитцпатрик - посетят торжественный прием, который 31 октября для друзей большого спорта организует четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.

Беккер и Фитцпатрик изъявили желание поддержать российских атлетов перед Олимпиадой-2014.

Проект организован при участии спортивной организации, в состав которой входят 46 лучших спортсменов современности – Сергей Бубка, Эдвин Мозес, Бобби Чарльтон, Франц Беккербауэр.

Добавим, что 31 октября запланированы мини-турниры по баскетболу, футболу и бадминтону, в которых примут участие молодые люди с ограниченными интеллектуальными возможностями. Мероприятия также посетят Николай Валуев, Татьяна Навка, Алина Кабаева, Евгений Плющенко, Мария Киселева, а также руководители министерств и президенты спортивных федераций России.