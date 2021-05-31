Эксперты рассказали, как изменится выдача шенгенских виз

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Документы при подаче заявлений на краткосрочную шенгенскую визу будут проверять внимательнее. Об этом сообщает АТОР.
Европейский совет утвердил постановление о внесении корректировок в Визовую информационную систему (VIS), которая действует с 2011 года. Ее расширят – туда будут включаться данные не только о краткосрочных визах, но и о долгосрочных и видах на жительство (ВНЖ), поскольку эти документы разрешают свободное передвижение по Шенгенской зоне.
Анкетные данные заявителей на такие визы и ВНЖ будут проверять через соответствующие базы данных безопасности и миграции. Планируется, что VIS будет сопряжена не только с Шенгенской информационной системой, но и системой въезда-выезда ЕС, Европейской системой разрешений на поездки (ETIAS), а также базами Европола и Интерпола.
Кроме того, в VIS отключат отсканированную страницу с биографической информацией владельца визы, взятой из его заграничного паспорта или другого официального документа для зарубежных поездок. Помимо этого, при подаче заявления на визу теперь необходима цифровая фотография.
Возрастной ценз для детей, которым нужно сдавать отпечатки пальцев, снизят с 12 до 6 лет.
Ранее визовый центр Испании в Москве возобновил выдачу шенгена гражданам России. Полететь в страну пока нельзя, но можно подать заявление. Приоритет будут отдавать тем, кому ранее выдавали визу на 2, 3 или 5 лет, а также тем, у кого есть недвижимость в Испании или родственники с европейским гражданством.
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