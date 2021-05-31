Эксперты рассказали, как изменится выдача шенгенских виз

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Документы при подаче заявлений на краткосрочную шенгенскую визу будут проверять внимательнее. Об этом сообщает АТОР.

Европейский совет утвердил постановление о внесении корректировок в Визовую информационную систему (VIS), которая действует с 2011 года. Ее расширят – туда будут включаться данные не только о краткосрочных визах, но и о долгосрочных и видах на жительство (ВНЖ), поскольку эти документы разрешают свободное передвижение по Шенгенской зоне.

Анкетные данные заявителей на такие визы и ВНЖ будут проверять через соответствующие базы данных безопасности и миграции. Планируется, что VIS будет сопряжена не только с Шенгенской информационной системой, но и системой въезда-выезда ЕС, Европейской системой разрешений на поездки (ETIAS), а также базами Европола и Интерпола.

Кроме того, в VIS отключат отсканированную страницу с биографической информацией владельца визы, взятой из его заграничного паспорта или другого официального документа для зарубежных поездок. Помимо этого, при подаче заявления на визу теперь необходима цифровая фотография.

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Ранее визовый центр Испании в Москве возобновил выдачу шенгена гражданам России. Полететь в страну пока нельзя, но можно подать заявление. Приоритет будут отдавать тем, кому ранее выдавали визу на 2, 3 или 5 лет, а также тем, у кого есть недвижимость в Испании или родственники с европейским гражданством.