Туроператоры заявили о спокойной обстановке на курортах Кавказа

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В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили о том, что обстановка на курортах Кавказа остается спокойной, аннуляций ранее забронированных туров нет, пишет РИА Новости.

"Все организованные туристы, не улетевшие вчера из Махачкалы, размещены в гостиницах или отправлены домой через соседние аэропорты", – сообщили в пресс-службе РСТ.

Как заявил председатель регионального союза туриндустрии СКФО, гендиректор компании Магтур Умар Айдинов, курорты Северного Кавказа сейчас имеют высокую загрузку. Больше всего заполнены отели Кавказских Минеральных Вод, уточнил он.

"Много туристов в Карачаево-Черкесии, на Домбае. На курортах Дагестана, во Владикавказе практически нет мест", – указал эксперт.

В РСТ рассказали, что Дагестан уже пару лет подряд находится в лидерах по приросту внутреннего туристического потока. С января по сентябрь 2023 года регион посетили более миллиона человек. По их данным, на этот регион приходится 80% от всех случаев бронирования из числа курортов Северного Кавказа.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы отправиться добровольцами в зону проведения СВО на Украине. По его словам, пока в стране не отправляют в зону проведения спецоперации после задержания за правонарушение. Он подчеркнул, что люди должны делать это осознанно.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как там приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.

В Росавиации приняли решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Расследование дела взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Правоохранительные органы зафиксировали более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны. По данным Минздрава республики, в результате беспорядков пострадали 22 человека. При этом раненые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц.