За медпомощью обратились 22 пострадавших в аэропорту Махачкалы

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Врачи оказали амбулаторную помощь 18 пострадавшим после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Еще четыре человека госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава РФ.

Двое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней степени тяжести.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.

В Росавиации приняли решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы зафиксировали более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны.

По данным Минздрава республики, в результате беспорядков пострадали более 20 человек. При этом раненые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц.