Туроператор рассказал о самых популярных направлениях, которые россияне бронируют на июнь

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Россияне уже начали покупать туры по стране на конец июня. Об этом РИА Новости рассказали представитель туротрасли.

В пресс-службе "TUI Россия" сообщили, что раннее бронирование среди граждан стартовало задолго до Нового года, однако после праздников планировать летний отдых туристы стали еще активнее.

"Вторая половина января показала рост бронирований по всем направлениям более чем на 70% в сравнении с уровнем спроса конца 2021 года. Глубина продаж туров по России достигает уже конца июня", – добавил туроператор.

В свою очередь глава компании "Алеан" Илья Уманский рассказал о новых лидерах, которые обозначились на рынке внутреннего туризма России.

"Мы отмечаем рост интереса к Дагестану и Северному Кавказу, Мурманской, Калининградской и Тюменской областям, а также Башкирии", – сказал он.

Уманский пояснил, что регионы сейчас находятся на пике популярности, однако не в состоянии удовлетворить весь спрос, который на них приходится, из-за ограниченной емкости гостиниц.

"Ввиду закрытых границ наши сограждане попытались найти что-то новое в стране, а эти регионы лучше всего отработали по части маркетинга и продвижения, перехватив внимание туристов. Осталось дело за инфраструктурой", – убежден гендиректор компании "Алеан".

Вместе с тем, по данным TUI Россия, первое место по объему бронирований в России занимает Сочи. На него приходится 59% всех продаж. На втором месте находится Анапа, а на третьем Геленджик. Лидером экскурсионных туров оказался Санкт-Петербург

Уманский добавил, что устойчивым спросом продолжают пользоваться Краснодарский край и Крым, а также Кавказские Минеральные Воды. Популярны также Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

"По сути, это все те же направления, которые находятся в лидерах по гостиничной емкости", – отметил глава туроператора.

В первую очередь бронируются дефицитные популярные отели. Туристы, желающие в них отдохнуть, предпочитают не тянуть с бронированием.

В "TUI Россия" рассказали, что сейчас для туристов готовят и новые направления. Например, летние туры в Карелию с чартерным перелетом из Москвы.

При этом цены на предстоящий летний сезон на российских курортах возросли на 10%. По словам Ильи Уманского, связано это с уровнем инфляции в стране.

"К этому нужно относиться как к средней температуре по больнице, потому что есть регионы и направления, которые подняли меньше или вообще не подняли цены, но есть и те, кто поднял их на 15% и даже 20%. Но это в некоторых случаях сопряжено с изменением продукта и набора услуг", – подчеркнул гендиректор "Алеан".

Он напомнил, что в России ценообразование в туристической отрасли носит динамический характер, а стоимость услуг напрямую связана со спросом.

"Если будет открываться больше направлений и сниматься ограничения, то мы будем наблюдать снижение спроса на рынке, а значит и цены могут снижаться по сравнению с теми, что были заявлены", – добавил глава туроператора.

Зависеть стоимость отдыха будет и от спроса на путешествия в Турцию. Если поездки в эту страну будут вновь ограничены, то это сильно повлияет на внутренний спрос по России.

"Если мы получим такой же сценарий, как в прошлом году, когда была закрыта Турция, которая оказывает очень большое влияние на внутренний спрос и поездки, конечно, стоит ждать роста цен, и не только на 10%", – заключил Уманский.

Ранее аналитики назвали самые опасные страны для путешествий в 2022 году. По индексу преступности лидирующее место заняла Венесуэла. В топ-10 антилидеров рейтинга безопасности также вошли Папуа-Новая Гвинея, Афганистан, Южная Африка, Гондурас, Тринидад и Тобаго, Гайана, Сальвадор, Ямайка и Сирия.