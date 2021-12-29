Движение транспорта ограничат в Москве в новогоднюю ночь

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Город

10:43

Сотрудники туристической полиции Москвы прошли обучение перед праздниками

туризм город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В преддверии новогодних праздников 200 сотрудников столичной туристической полиции прошли специальное экскурсионное обучение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мостуризма.

"Проведено 90 обучающих экскурсий. Маршруты были составлены по основным локациям патрулирования сотрудников правопорядка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что маршруты прорабатывались с учетом аналитики наиболее популярных туристических мест Москвы. Традиционно к ним относятся центр города, районы с интересными достопримечательностями, главные парки, усадьбы и смотровые площадки.

"Обучение проходило при содействии Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и цифрового туристического сервиса Russpass", – пояснили в Мостуризме.

В пресс-службе добавили, что каждый год в Москву приезжают миллионы туристов. Так, за девять месяцев текущего года в столице побывали почти 15 миллионов гостей.

Ранее сообщалось, что ГИБДД по Москве не будет работать с 1 по 3 января, а также с 7 по 9 января 2022 года. В другие дни регистрационно-экзаменационные подразделения будут осуществлять прием по обычному графику.

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