"Известия": поездка в Адлер стала самым дорогим путешествием россиян в этом ноябре

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Три недели в пятизвездочном отеле Адлера, в стоимость которого входили только завтраки, стоили компании из четырех путешественников 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование самых дорогих отельных бронирований, совершенных россиянами в ноябре 2024 года.

На втором месте самых дорогостоящих путешествий россиян оказался также отпуск в Адлере, куда отправилась семья из трех человек с одним ребенком. За семь дней отдыха в отеле категории "пять звезд" с завтраками туристы заплатили 648,5 тысячи рублей.

Третье место заняла восьмидневная поездка в Москву семьи из четырех человек с двумя детьми. Отдых в отеле с пятью звездами и завтраками обошелся путешественникам в 554 тысячи рублей. При этом другая компания россиян из трех человек заплатила за 25 дней проживания в трехзвездочном столичном отеле с завтраками 481,5 тысячи рублей.

На пятом месте дорогих путешествий оказалась поездка в Кисловодск, где двое туристов за неделю в санатории с трехразовым питанием потратили 443 тысячи рублей.

Что касается зарубежных поездок, самым дорогостоящим путешествием в этом ноябре стал отдых двух россиян на Мальдивах. Так, за 10 дней в пятизвездочной гостинице с двухразовым питанием они заплатили 1,9 миллиона рублей.

Второе место занимают длинные каникулы в Дубае, где шесть россиян в течение 20 дней проживали в апартаментах без питания за 1,8 миллиона рублей. На третьей строчке – 18 дней отпуска в пятизвездочном отеле Майами за 1,6 миллиона рублей.

Столько же заплатили десять человек за короткий отдых в Саудовской Аравии. Компания провела четыре дня в отеле без звезд в Аль-Уле.

Пятое место у путешествия на Пхукет. Так, восьмидневный отдых компании из семи человек с одним ребенком на вилле стоил 1,2 миллиона рублей, при этом питание в стоимость не входило.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал, что в 2024 году стоимость отдыха в России на новогодних каникулах вырастет в среднем на 20–22% по сравнению с предыдущим годом. По словам эксперта, стоимость аренды жилья выросла на 15–20%. Ромашкин также отметил, что рост зарплат персонала стал одной из причин увеличения стоимости отдыха.