Рейсы в Италию могут отменить во время майских праздников

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Россиян предупредили о возможном изменении или отмене рейсов авиакомпаний Air Italy и Alitalia 3 мая. В этот день сотрудники перевозчиков собираются устроить забастовку, сообщили в департаменте ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

В ведомстве добавили, что с задержками вылетов могут столкнуться пассажиры, которые 29 апреля окажутся в аэропортах Сиднея и Мельбурна. Это связано со сбоем в системе паспортного контроля.

Между тем, начатая ранее забастовка пилотов авиакомпании Scandinavian Airlines в Дании, Швеции и Норвегии продлится до 30 апреля. В МИД не исключают, что она тоже может привести к отмене рейсов.

Кроме того, путешественникам рассказали о временном закрытии регионального аэропорта Дхангадхи в Непале. С 6 мая по 4 июня его будут ремонтировать.

Ранее десятки российских туристов, которые направлялись из Таиланда и Индонезии в Москву транзитными рейсами через Китай, застряли в аэропорту города Гуанчжоу. У путешественников не оказалось визы для перемещения внутри Китая, что предписано законами страны.

