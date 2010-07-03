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12:48

Российские туристы застряли в аэропорту Гуанчжоу на пути в Москву

туризм

12:48

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Фото: vk.com/alenagaechka

Российские туристы, которые направлялись из Таиланда и Индонезии в Москву транзитными рейсами через Китай, застряли в аэропорту города Гуанчжоу.

"Речь идет не только о пассажирах рейса с Пхукета. Непосредственно к нам поступил запрос еще и от людей, летевших из Денпасара. Мы постоянно находимся на связи с одним из пассажиров, который с нами и связался", – цитирует РИА Новости атташе генконсульства Григория Колышкина. По его словам, в аэропорту в транзитной зоне находятся 27 человек, в том числе один ребенок

По словам туристов, ситуация произошла по той причине, что лайнер авиакомпании China Southern, на котором российские граждане должны были вылететь в Москву, по пути должен был сделать еще одну техническую посадку в городе Ухань для дозаправки. Однако у россиян не оказалось визы для перемещения внутри Китая, что предписано законами страны.

Десятки российских туристов застряли в аэропорту Гуанчжоу

Генконсульство РФ обратилось в главное управление пограничного контроля КНР. Там объяснили, у туристов в паспортах имеются штампы Турции, "которая для китайцев является государством, связь с которым всегда проверяется дополнительно".

Российским пассажирам раздали зеленые наклейки, которые показывают, что они находятся в транзитной зоне и не имеют права ее покидать.

Телеканалу Москва 24 туристы рассказали, что следующий рейс в российскую столицу запланирован только на утро понедельника, 29 апреля. Билеты на самолет стоят от 40 тысяч рублей.

туризм

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