Российские туристы застряли в аэропорту Гуанчжоу на пути в Москву

Российские туристы, которые направлялись из Таиланда и Индонезии в Москву транзитными рейсами через Китай, застряли в аэропорту города Гуанчжоу.
"Речь идет не только о пассажирах рейса с Пхукета. Непосредственно к нам поступил запрос еще и от людей, летевших из Денпасара. Мы постоянно находимся на связи с одним из пассажиров, который с нами и связался", – цитирует РИА Новости атташе генконсульства Григория Колышкина. По его словам, в аэропорту в транзитной зоне находятся 27 человек, в том числе один ребенок
По словам туристов, ситуация произошла по той причине, что лайнер авиакомпании China Southern, на котором российские граждане должны были вылететь в Москву, по пути должен был сделать еще одну техническую посадку в городе Ухань для дозаправки. Однако у россиян не оказалось визы для перемещения внутри Китая, что предписано законами страны.
Десятки российских туристов застряли в аэропорту Гуанчжоу
Генконсульство РФ обратилось в главное управление пограничного контроля КНР. Там объяснили, у туристов в паспортах имеются штампы Турции, "которая для китайцев является государством, связь с которым всегда проверяется дополнительно".
Российским пассажирам раздали зеленые наклейки, которые показывают, что они находятся в транзитной зоне и не имеют права ее покидать.
Телеканалу Москва 24 туристы рассказали, что следующий рейс в российскую столицу запланирован только на утро понедельника, 29 апреля. Билеты на самолет стоят от 40 тысяч рублей.
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