Фото: ТАСС/AP/Farah Abdi Warsameh

Посольство РФ призвало соотечественников воздержаться от поездок в Сомали в связи с терактом, который произошел в гостинице в Могадишо 27 ноября, передает ТАСС.

"Что касается теракта, совершенного боевиками в отеле Villa Rose 27 ноября, российских граждан среди пострадавших нет. В этой связи настоятельно призываем всех российских граждан строго воздерживаться от поездок в Сомали", – отмечается в сообщении.

В отель Villa Rose вечером 27 ноября ворвались боевики и утроили стрельбу. В результате ранения получили в том числе министр внутренней безопасности Сомали Мохамед Ахмед Дудише и заместитель министра обороны Абдифатах Касим.

В октябре в сомалийской столице Могадишо также прогремело два мощных взрыва. Тогда уточнялось, что теракт совершили боевики группировки "Аш-Шабаб", которые атаковали здание министерства образования.

В августе же более 20 человек погибли при захвате отеля Hayat в сомалийской столице. Террористы совершили нападение 19 августа и находились в отеле около 30 часов.



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