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Туризм

11:12

Названы места для отдыха на российских курортах в октябре

туризм

Фото: depositphotos/anrymoscow

Эксперт в области внутреннего туризма Илья Власов рассказал о направлениях по России, где можно провести отпуск в октябре, сообщает "Вечерняя Москва".

"Из года в год лидером рейтинга самых посещаемых направлений является город Сочи. Это одна из теплых точек на карте России в осенний период", – отметил эксперт.

Он уточнил, что там в октябре бывает до 25 градусов, а температура воды сохраняется до 19–23 градусов. И, по словам Власова, таких показателей достаточно, чтобы позагорать и понырять в меру закаленным туристам.

"Да и билеты сегодня можно найти в Адлер (аэропорт города Сочи. – Прим. ред.) по вполне бюджетным ценам – 1 800–2 850 рублей в одну сторону. Места для размещения тоже можно найти по приемлемым ценам – от 3 500 рублей за ночь", – рассказал эксперт.

В список подходящих для отдыха мест в октябре также вошла Алушта. Там в это время температура воздуха и воды составляет 20–22 градуса. На сегодняшний день, несмотря на ограничения, туристы из Москвы могут доехать туда поездом. Приобрести билеты в купе можно примерно за 3 900 рублей в одну сторону.

"Вариантов для ночевки – огромное количество: это и недорогие гостевые дома за 800 рублей (одна ночь. – Прим. ред.), и отели, стоимость номера в которых составляет 1 300 рублей", – рассказал Власов.

При этом, подчеркнул эксперт, кроме пляжного отдыха, туристы могут отправиться в горы или посмотреть Крымский природный заповедник и дельфинарий.

За комфортным отдыхом в октябре также можно поехать в Геленджик, уверен турагент. Там температура воздуха может достигать 26 градусов, а воды – 22 градусов, причем в конце октября показатели опускаются до 18 градусов, что также позволяет купаться.

В Геленджик из Москвы ходит автобус, стоимость билетов на который равна 4 000 рублей. На курорт также есть возможность отправиться на машине или поезде. Однако, предупредил эксперт, прежде нужно будет доехать до Краснодара, а оттуда уже на сам курорт.

"Разброс по ценам для места размещения очень большой, все зависит от бюджета и ваших желаний. Учитывая то, что это не сезон, то за семь ночей в гостинице среднего уровня можно заплатить от 8 000 до 10 000 рублей", – рассказал турагент.

Ранее сообщалось, что в конце октября возобновятся прямые рейсы из Москвы в Таиланд. При этом билеты уже можно купить у некоторых авиакомпаний.

Отмечалось, что туристы будут вылетать из Шереметьево. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин уточнял, что для прямого рейса потребуется 9 часов.

Поток туристов в Сочи не стал меньше в бархатный сезон

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