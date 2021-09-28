Индийские власти активно обсуждают возвращение россиян в Дели и на Гоа – посольство РФ

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Власти Индии ведут обсуждение планов возвращения иностранных туристов в страну, для россиян рассматривается возможность прибытия через аэропорты Дели и Гоа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Индии, старшего советника Андрея Федорова.

"Мы можем подтвердить, что в Нью-Дели активно обсуждаются планы возвращения иностранных туристов в Индию. Точная дата пока неизвестна – индийские партнеры ее не объявляли. Скорее всего, это будет сделано в ближайшее время – в начале октября", – отметил заведующий консульским отделом посольства РФ.

По его словам, возвращение туристов, возможно, будет проходить поэтапно и постепенно.

Для поездки туристам, в том числе гражданам РФ, необходимо иметь загранпаспорт и индийскую визу, также нужно будет предоставить ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета.

Такие же правила касаются и вакцинированных туристов. После получения отрицательного результата теста на английском языке вместе с копией паспорта и посадочным талоном его нужно будет загрузить на сайт международного аэропорта Дели или аэропорта Гоа. Граждане, получившие туристические визы, также должны иметь переведенный на английский язык сертификат о вакцинации.

Что касается виз, первые 500 тысяч документов власти Индии собираются выдать бесплатно.

"Эти 500 тысяч виз будут выданы не только россиянам, но и всем иностранным гражданам. Детали пока неизвестны, скорее всего, на каждую страну будут определены какие-то квоты по числу виз", – уточнил Федоров.

Ранее в АТОР оценили возможность открытия Италии для российских туристов в 2021 году. По словам исполнительного директора организации Майи Ломидзе, страна не откроется для россиян в текущем году.