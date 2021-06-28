С сентября россияне смогут первыми приезжать на вьетнамский остров Фукуок – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В сентябре остров Фукуок в южной части Вьетнама снова планируют открыть для иностранных туристов. Россияне, вакцинированные от COVID-19, смогут первыми отдохнуть на острове. Об этом сообщает интернет-портал VietnamNews.

Уточняется, что до начала осени провинциальная администрация планирует вакцинировать от COVID-19 все население острова.

"Полностью вакцинированные российские туристы, а именно россияне составляли большинство туристов, отдыхавших на острове до пандемии COVID-19, будут первыми снова приглашены на остров в рамках модели закрытого туризма", – заявил представитель администрации провинции Кьензянг.

Также отмечается, что в рамках закрытого туризма отдыхающие смогут проводить время в выбранной гостинице на острове Фукуок и на прилегающей к ней территории с пляжем, не выходя за ее пределы.

Ранее в Ростуризме порекомендовали россиянам в обязательном порядке страховаться от коронавируса перед совершением зарубежных поездок.

Также специалисты обратились к туроператорам с призывом обеспечить информирование граждан о возможностях страхования и о рисках, которые несет за собой отсутствие страховки.