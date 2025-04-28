На Большой Дмитровке открылся новый туристско-банковский офис

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

На улице Большой Дмитровке открылся новый туристско-банковский офис Сбера. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму города.

Это специальное пространство, где объединены возможности как банковского офиса, так и туристско-информационного центра. Здесь жители и гости Москвы смогут получить полный комплекс финансовых услуг – оформить кредит, обменять валюту, открыть счет, получить карту, выполнить платежи и переводы.

Для удобства людей из зарубежных стран тут работают эксперты со знанием иностранных языков. Консультации доступны на русском, английском и арабском языках. При этом здесь же помогут составить индивидуальный план туристической прогулки, а также выдать бесплатные буклеты об отдыхе в столице. Буклеты доступны на русском, английском, китайском, арабском и фарси.

В секции "Московская чайная" можно купить товары бренда "Московское чаепитие" и традиционные московские угощения. Меню также доступно на нескольких языках. Для юных горожан и гостей города есть детская зона, которая была создана вместе с "Союзмультфильмом".

Туристско-информационные центры Москвы позволяют туристам быстрее освоиться в столице, узнать больше о ее достопримечательностях, составить свой маршрут и многое другое. Также сотрудники центров рассказывают об удобных городских сервисах, включая Russpass, а также о разных проектах, включая программу "Играй в Москву!", что позволяет исследовать город всей семьей при помощи тематических игровых маршрутов.

Турпоток по РФ за 2024 год уже превысил 90 миллионов человек. Этот показатель стал на 37% выше 2021 года. Число иностранных туристов, посетивших Россию, составило 9,7 миллиона человек. В этом году, в майские праздники, россияне планируют более 3 миллионов туристических поездок по стране.

По оценкам аналитиков, самым дешевым городом для бронирования проживания на праздники в мае стала Тюмень. Там стоимость одной ночи в среднем составила менее 4 тысяч рублей.

