Ситуация с застрявшими в Гуанчжоу россиянами разрешилась − Ростуризм

Ситуация с российскими туристами, которые при транзитном перелете застряли в аэропорту китайского Гуанчжоу, разрешилась. Об этом сообщили РИА Новости представители Ростуризма.
Как уточнили в ведомстве, "в сложную ситуацию попали 27 человек, которые приобрели билеты самостоятельно у авиаброкеров". Те не предупредили россиян о правилах прохождения транзитной зоны, пояснили сотрудники Ростуризма. "На данный момент, по информации Ростуризма, ситуация разрешилась", − подчеркнули в ведомстве.
28 апреля российские туристы, которые летели в Москву из Таиланда и Индонезии транзитом через Китай, застряли в аэропорту Гуанчжоу. По информации генконсульства РФ, рейс авиакомпании China Southern должен был сделать техническую посадку в городе Ухань, вероятно, для дозаправки. Однако при перелете внутри Китая россиянам требовалась китайская виза, которой у них не было.
В сложившейся ситуации, как рассказал атташе генконсульства РФ Григорий Колышкин, дипломаты обратились с нотой к китайскому пограничному управлению. В результате российским туристам все же поставили выездные визы, и вскоре они смогут вылететь в Урумчи, а потом и в Москву.
В Ростуризме напомнили, что самостоятельно покупая авиабилеты с транзитным проездом через иностранное государство, необходимо уточнять, требуется ли виза. Согласно международным нормам, иностранная сторона имеет право отказывать в оформлении виз или не разрешать въезд отдельным лицам, даже если у них есть все необходимые документы, подчеркнули сотрудники Ростуризма.
Ранее застрявшие в аэропорту туристы рассказали телеканалу Москва 24, что следующий рейс в Москву запланирован лишь на 29 апреля, а билеты на него стоят от 40 тысяч рублей.
Десятки российских туристов застряли в аэропорту Гуанчжоу
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