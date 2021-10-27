Израиль может разрешить въезд в страну привитым "Спутником V" туристам

Фото: depositphotos/nezek

Израильские власти предварительно одобрили инициативу о допуске в страну туристов, которые вакцинированы "Спутником V", сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.

Если инициативу утвердят юридически, въезд разрешат с 15 ноября.

"В ходе совещания под руководством премьер-министра Нафтали Беннета была одобрена инициатива министра туризма Константина Развозова о допуске в Израиль туристов, привитых вакциной "Спутник V", – сообщил источник агентства.

Как отмечается, туристам также нужно будет сдать серологический тест.

Ранее стало известно, что ВОЗ возобновила процедуру одобрения "Спутника V". Во Всемирной организации здравоохранения подтвердили, что процедура продолжается и вступает в финальную стадию.

Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершились, поданы документы для постоянной регистрации препарата. Об этом 15 октября сообщил директор Национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.