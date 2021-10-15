США будут принимать граждан, вакцинированных одобренными страной или ВОЗ вакцинами

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С 8 ноября американские власти будут пропускать на свою территорию лишь тех, кто вакцинировался препаратами, одобренными управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США или ВОЗ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний.

"Для въезда в Соединенные Штаты в список принимаемых вакцин будут входить одобренные FDA или входящие в список ВОЗ для экстренного применения", – говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь белого дома Джен Псаки сообщила, что к ноябрю медицинский регулятор США разъяснит, будет ли приниматься вакцинация "Спутником V" в качестве основания для въезда в страну.

