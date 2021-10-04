США прояснят требования для въезда вакцинированных "Спутником V" к ноябрю

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что к ноябрю медицинский регулятор США разъяснит, будет ли приниматься вакцинация "Спутником V" в качестве основания для въезда в страну, сообщает РИА Новости.

"Я отправлю вас к Центру по контролю и профилактике заболеваний. Как вы знаете, у нас будет обновление, ближе к ноябрю будет обзор", – сказала она.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщила, что американские власти могут отказать во въезде в страну людям, которые были привиты от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V". По информации издания, это связано с новыми требованиями, которые объявят позже, а в силу они вступят в ноябре.