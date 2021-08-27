Российские туристы рассказали, на чем экономят во время путешествий

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Почти каждый четвертый россиянин отправляется на отдых со своими ковриками и пледами, чтобы не тратиться на шезлонги и пляжные зонтики, сообщает сервис по бронированию Туту.ру.

Помимо этого, туристы регулярно экономят на сувенирах и подарках, страховке, развлечениях, проживании, экскурсиях, трансферах и такси. Также многие россияне стараются уменьшить затраты на дорогу.

"Раньше билеты обычно дорожали к датам вылета, было выгодно покупать их заранее. Однако сейчас авиакомпании активно конкурируют за заполняемость самолетов, а структура спроса не такая, как раньше, некоторые перевозчики сбрасывают цену ближе к вылету", – рассказала представитель сервиса Ольга Епихина.

Однако российские туристы готовы платить за интернет, мобильную связь и еду, лишь 4–5% опрошенных заявили, что на эти услуги им жалко денег.

Ранее сообщалось о популярных среди российских туристов направлениях для отдыха осенью. Путешественники чаще всего предпочитают Турцию, на нее приходится 17% всех купленных билетов.