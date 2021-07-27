В МИД рекомендовали россиянам не посещать места скопления людей в Тунисе

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Министерство иностранных дел РФ рекомендовал россиянам, которые находятся в Тунисе, воздержаться от посещения мест массового скопления людей. По данным ведомства, ситуация в крупных городах государства остается в целом спокойной, в столице страны в штатном режиме работает аэропорт, коммунальные службы и общественный транспорт. Об этом сообщает ТАСС.

"В связи со складывающейся в Тунисе ситуацией рекомендуем российским гражданам, находящимся в этой стране, проявлять осмотрительность, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и ориентироваться на информацию, размещаемую на сайте посольства России", – говорится в сообщении ведомства.

Также в МИД РФ выразили надежду на то, что внутренние противоречия в стране будут урегулированы в рамках норм права.

В воскресенье, 25 июля, президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке деятельности Ассамблеи народных представителей и отмене парламентской неприкосновенности всех депутатов. Он также отправил в отставку премьер-министра страны Хишама аль-Мешиши.

Данное решение Саид принял после протестов в крупных городах Туниса, участники которых требовали роспуска парламента, смены политического режима и привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в республике.

В это же время в связи с манифестациями в столицу Туниса ввели войска, занявшие позиции в центре города.

