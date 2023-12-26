Россиянам назвали самый загруженный день в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самым загруженным днем в столичных аэропортах станет 30 декабря. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследования.

Эксперты выяснили, что в этот день московские аэропорты ожидают на 70% больше пассажиров, чем в обычные дни декабря. При этом 43% вылетов запланировано из Шереметьево. Вторым по загруженности стал Внуково – 31% вылетов.

Из Домодедово вылетают 24%, из Жуковского – 2%. Также стало известно, что 30 декабря большинство москвичей полетят в Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Минеральные Воды и Ереван.

Ранее сообщалось, что Горьковская железная дорога дополнительно запустит 248 рейсов пассажирских поездов в новогодние каникулы. В частности, 83 дополнительных рейса свяжут Москву и Казань, 60 – столицу и Киров.

Между тем Москва осталась самым популярным российским направлением для отдыха в новогодние праздники. Билет в один конец до столицы в среднем стоит 8 800 рублей. На втором и третьем местах оказались Санкт-Петербург и Сочи, куда планируют отправиться 11 и 7,4% россиян соответственно.

Столичный регион стал самым популярным туристическим направлением россиян на Новый год