РСТ объяснил задержки на КПП Китая ростом числа туристов из России

Фото: depositphotos/d.travnikov

Задержки на контрольно-пропускных пунктах (КПП) популярных китайских курортов связаны с ростом пассажиропотока из России после отмены визового режима. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что Пекин якобы усилил досмотр на границе для российских туристов. Уточнялось, что таможенники стали серьезнее проверять граждан, изымая у них некоторые купленные вещи, а также часть лекарств. Из-за тщательного контроля время прохождения КПП увеличилось от 2 до 2,5 часов.

"Хуньчунь, Харбин и Суйфэньхэ являются приграничными городами, куда туристы в большинстве случаев прибывают наземным транспортом из близлежащих регионов РФ. Рост количества прибывающих путешественников привел к увеличению нагрузки на контрольно-пропускные пункты и, как следствие, к удлинению времени прохождения проверок", – указали в РСТ.

Такая же ситуация наблюдается на острове Хайнань, куда также направляется значительный объем туристов. При этом задержки на КПП носят организационный характер. Ожидается, что после адаптации инфраструктуры и оптимизации процедур время ожидания может сократиться.

Поэтому в РСТ посоветовали туристам закладывать дополнительное время на прохождение границы и не привязывать график отдыха к жестким временным рамкам. Также стоит подготовить багаж к осмотру заранее. Требуется избегать перевозки запрещенных предметов и упаковать вещи так, чтобы быстро показать их инспекторам.

"Мы продолжаем мониторинг ситуации и держим связь с партнерами в регионе, чтобы предоставлять туристам максимально актуальную информацию", – добавили в РСТ.

Ранее около 50 россиян, включая 12 детей, застряли в ОАЭ. После отмены нескольких рейсов граждан РФ поселили в отель Sea Point, а после выселения началась "неразбериха" – туроператор пообещал, что новый вылет состоится в 01:40 22 ноября из Абу-Даби. Позже и этот рейс отменился.

