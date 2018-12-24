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12:04

В Москву! Гостиницы столицы загружены более чем на 90%

туризм город общество

12:04

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Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Загрузка московских гостиниц на Новый год превысила 90 процентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, передает столичный комитет по туризму.

"Туристы увидели современный и гостеприимный мегаполис, куда хочется возвращаться. Это подтверждает динамика бронирования гостиниц на новогодние каникулы. Загрузка в праздники уже сопоставима с показателями чемпионата мира и достигает 90 процентов. А в четырех– и пятизвездочных отелях в самом центре почти не осталось свободных номеров – они заполнены на 95 процентов", – сказала Сергунина.

По данным комитета, по итогам 2018 года Москву могут посетить 23,5 миллиона туристов. У гостей столицы пользуются популярностью Кремль, Красная площадь, Большой театр, Третьяковская галерея, парк "Зарядье", ВДНХ, набережные Москвы-реки.

Комитет напомнил, что в Москве до 13 января проходит рождественский фестиваль "Путешествие в Рождество", чьи площадки также привлекательны для туристов. В рамках фестиваля для шестидневной рабочей недели составили оригинальную программу мероприятий. Подробнее обо всех событиях предновогодней недели – в материале портала Москва 24.

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туризм город общество

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