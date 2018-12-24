"Путешествие в Рождество" предложило программу на длинную рабочую неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителей и гостей столицы ждет оригинальная программа фестиваля "Путешествия в Рождество", составленная специально для шестидневной рабочей недели. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В предпраздничные дни горожане смогут выучить новые рецепты или увидеть выступления театров Европы. В частности, с 24 декабря Дед Мороз и Снегурочка начнут принимать всех желающих на площади Революции и бульваре Дмитрия Донского. Каждый вечер сказочные персонажи будут отвечать на любые вопросы или дарить людям индивидуальные пожелания.

Обратиться к зимнему волшебнику на перечисленных выше площадках можно будет с понедельника по субботу после 18:00. А вот на улицах Профсоюзная, Городецкая, Ярцевская, Новопесчаная, Хачатуряна, на Ореховом бульваре, на площади Славы, на Сиреневом бульваре в Троицке встречи будут начинаться на час раньше.

Тем временем кулинарная школа на Тверской площади пригласит москвичей посетить мастер-класс по приготовлению жульена по-домашнему. Занятие начнется в 18:30. Тех, кто любит Францию, но не хочет готовить, ждут на выступлении Татьяны Колосовой и группы Бельвиль, выбравших французскую музыку для рождественской программы. Мероприятие начнется в 19:00.

Как можно развлечься в праздничной Москве



На Профсоюзной улице по вечерам будет выступать вокально-инструментальный коллектив "Summertime Jazz Band". В рамках специальной программы "Волшебные звуки зимы" группа обещает добавить роскоши, элегантности и оригинального звучания. Между тем, на Ореховом бульваре сыграет группа "ПЯТЕRО". Их вытупление получило название "A’capella с любовью".

Радовать москвичей обещает и коллектив Voice Play. Артисты с музыкальной программой Winter Party будут выступать на площади Славы и в Зеленограде.

С 25 по 29 декабря на площади Революции свои двери открывает известная Художественная школа "Draw&Go". На увлекательных мастер-классах и воркшопах под руководством опытных преподавателей взрослые и дети попробуют свои силы в масляной и акварельной живописи. Занятия, на которых все желающие освоят пейзаж, портрет и абстракцию, будут начинаться в 12:00 и 13:00.

Акция по созданию праздничных образов пройдет в "Школе искусств", которая также открылась на площади Революции. Там можно будет бесплатно сделать новогодний макияж и сфотографироваться на память. Снимки разместят в соцсети "ВКонтакте" в группе "Московские сезоны".

Экс-солист группы "На-На" Павел Соколов 25 декабря устроит жаркую зиму для гостей Сиреневого бульвара в Троицке. А 27 числа он выступит на Профсоюзной улице столицы.

Семьи с маленькими детьми оценят спектакль "Рождественские фантазии" от театра "АльТ". Постановку во вторник покажут на фестивальной площадке на Новопесчаной улице.

Чем удивит "Путешествие в Рождество"



На улицу Хачатуряна стоит заглянуть ради встречи с рождественскими эльфами. Благодаря студии анимации "Театральный бум" об этих сказочных персонажах узнают и дети, и взрослые.

Меломанам лучше отправиться на Ярцевскую улицу, где на последней рабочей неделе будет выступать диджей Snegin. А на Городецкой улице Инна Каменева и фолк-группа "Параскева" пожелает всем "Счастливого Рождества!". Музыкальная программа объединила народную и ретромузыку.

26 декабря на площади Славы детский театр "АльТ" представит оригинальную программу "Детские песни о главном". Горожане услышат мелодии, знакомые с детства. В этот же день финалистка "Фабрики звезд-2" Елена Терлеева выступит на площади Юности в Зеленограде.

Поклонники шоу "Голос" и "Главная сцена" в среду смогут услышать пение участника двух проектов Влади Блайберга, который выступит на Профсоюзной улице.

На Городецкой улице актеры театра перформанса "Антракт" покажут спектакль "Почта Деда Мороза". Кроме того, 26 декабря состоится экскурсия, на которой гости фестиваля узнают, что такое "Гулять по-русски". Участники прогулки встретятся на выходе к Богоявленскому переулку из метро "Площадь Революции". Зарегистрироваться на бесплатную экскурсию нужно на сайте проекта "Гуляем по Москве".

27 декабря на Тверской площади научат готовить паэлью из сказки "Жена рыбака". В этот же день на Ореховом бульваре покажут спектакль "Как украсить елку".

В четверг на Новопесчаной улице Ирина Олифер и Александр Орлов выступят с программой Fusion winter songs. А вот Алексей Хворостян споет для жителей Троицка на Сиреневом бульваре. Его музыкальная программа получила название "Зажигательные ритмы зимы".

На прогулке "С новым ГУМом. Символы праздника" москвичи и туристы узнают историю главного универсального магазина. Сбор участников экскурсии состоится у памятника Георгию Жукову. А любителей городских историй 27 и 28 декабря проект "Гуляем по Москве" пригласит на станцию метро "Театральная". Там все желающие смогут присоединиться к экскурсии под названием "Занимательные истории от Театральной площади до маскарадного бала".

В пятницу на Профсоюзной улице будет зажигать группа "Маори". А площадку на Ярцевкой улице в тот же день займет команда CoffeetimeBand. Тем, кто 28 декабря окажется на площади Славы, стоит послушать выступление победителя первого выпуска шоу "Народный артист" Алексея Гомана, подготовившего программу "Мелодии сердца".

28 и 29 декабря на Сиреневом бульваре будет выступать кавер-группа One Life. Кроме того, в конце недели на Тверской площади несколько раз покажут выступление Шоу театра марионеток известного мастера Бенце Шаркади из Венгрии.

Любителям истории понравится экскурсия "С купеческой размашкой: от Покровского до Яузского". Желающих приглашают к памятнику Героям Плевны 28 декабря в 17:00.

В последний рабочий день на Строгинском бульваре состоится концерт концертом Юлии Началовой. А поклонников красивых голосов будут ждать на Ярцевской улице, где 29 декабря выступит группа A’capella ExpresS. В субботу на Тверской площади в 18:30 начнется мастер-класс по приготовлению Грушевого салата из сказки "Горшок меда".



Как в этом году пройдет "Путешествие в Рождество"



Подробную информацию о мероприятиях фестиваля можно узнать на сайте проекта "Московские сезоны".

Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал 14 декабря. До 13 января по всей Москве будут работать 78 площадок. Запланированы десятки развлекательных и спортивных мероприятий. По данным московского департамента культуры, всего за время праздников в городе пройдет свыше 400 мастер-классов, экскурсий и представлений.