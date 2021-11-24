Россияне рассказали, как часто они путешествовали в этом году

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Россияне рассказали, как часто они путешествовали в текущем году, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Так, 21,7% участников опроса путешествовали два раза за год, 19,5% отправились в путешествие один раз, а 16,3% – три раза. Поехать куда-то более шести раз удалось 14% респондентов.

45,2% туристов планируют съездить еще куда-то до конца года. В будущем году в поездку планируют отправиться 81,7%, говорится в сообщении.

Согласно результатам исследования, по сравнению с прошлым годом только 29,5% респондентов стали чаще ездить в другие страны в 2021 году, а число поездок по стране возросло почти у 50% участников опроса.

Ранее россиянам рассказали о доступном отдыхе в новогодние праздники. Так, в наиболее популярном у россиян Египте, на который приходится порядка 50% от всех проданных путевок, самая дешевая путевка на двоих обойдется в 48,1 тысячи рублей: речь об отдыхе в трехзвездочном отеле в Шарм-эш-Шейхе по системе "все включено". Далее по популярности следуют Турция, ОАЭ, Доминикана и Куба.