Ростуризм попросил власти Египта взять под контроль ситуацию с очередями в аэропортах

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе телефонного разговора с министром по туризму и древностям Египта Халедом Эленани попросила взять под контроль ситуацию с очередями в аэропортах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.
Как уточняется, стороны обсудили ситуацию с многочасовыми очередями при прохождении досмотра в аэропортах на курортах Египта.
По словам Догузовой, есть опасения, что ситуация ухудшится зимой, когда поток российский туристов на египетские курорты увеличится в разы.
"Попросила своего египетского коллегу взять ситуацию под личный контроль и оказать содействие в создании комфортных условий для наших туристов. Предложила несколько решений, включая возможное перераспределение пассажиропотока, задействование дополнительных выходов на посадку, а также оборудование мест ожидания и отдыха для российских туристов", – приводятся в сообщении слова Догузовой.
По словам главы Ростуризма, Эленани сообщил, что в курсе проблемы и участвует в ее решении. В настоящее время, по его словам, рассматривается возможность увеличения пропускной способности пунктов досмотра и изменения графика полетов.
Ранее сообщалось, что в аэропортах Египта образовались большие очереди. Россиянам приходится по несколько часов проходить различные досмотры и проверки.
При этом туристы из других стран с этим не сталкиваются. Это связано с особыми требованиями, которые ввели власти Египта для возобновления авиасообщения с Россией после авиакатастрофы над Синайским полуостровом.
В аэропортах Египта образовались огромные очереди
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