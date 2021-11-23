Жириновский прокомментировал очереди в аэропортах Египта

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Очереди в аэропортах Египта – недоработка консульства РФ и принимающей туристов страны, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он рассказал, что в Египте туристов проверяют по 6–7 часов перед вылетом.

"Людям приходится стоять в огромных очередях, где нет туалетов и воды. Настоящая пытка для людей в зоне комфорта", – цитирует Жириновского телеграм-канал фракции в Госдуме.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Египта образовались большие очереди. Россиянам приходится по несколько часов проходить различные досмотры и проверки.

При этом туристы из других стран с этим не сталкиваются. Это связано с особыми требованиями, которые ввели власти Египта для возобновления авиасообщения с Россией после авиакатастрофы над Синайским полуостровом.

