Туроператоры рассказали о правилах для путешественников в Доминикане

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С 15 сентября в Доминикане вступили в силу новые правила приема иностранных туристов. Отмечается, что отдыхающим не придется сдавать ПЦР-тесты, но в самом отеле могут выборочно провести дыхательные экспресс-тесты, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР).

Директор представительства министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и Республике Беларусь Галина Лысенко рассказала, что в стране туристов обеспечивают бесплатной медстраховкой. В частности, по ее словам, ряд отелей вводит свои собственные страховые программы на случай возникновения проблем со здоровьем, передает РИА Новости.

"В отелях Доминиканы уделяется огромное внимание безопасности. Уровень оказываемых услуг и санитарные нормы настолько высоки, что защищают гостей от какой-либо возможности распространения инфекции. А потому отдых туристов проходит, как и раньше, комфортно и беззаботно", – рассказал менеджер по продвижению RCD Hotels в России, Украине, странах СНГ и Северной Европы Роман Цаллагов.

Отмечается, что по прибытии в отель всем туристам выдается специальный набор с масками и дезинфицирующими гелями. Всем отдыхающим перед заселением также измеряют температуру. Общение с сотрудниками в зоне ресепшена происходит через пластиковый разделитель. Ношение масок в стране необязательно.

С 1 августа в России возобновили международное авиасообщение. Первыми странами, куда стали осуществляться перелеты, были Танзания, Турция и Великобритания. С 7 августа россиянам разрешили въезд в Черногорию, с 15 августа – в Швейцарию.

3 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении полетов в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы.

