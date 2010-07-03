В посольстве РФ вспомнили строки Маршака к банкротству Thomas Cook

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Посольство России в Великобритании отреагировало на ситуацию с банкротством туроператора Thomas Cook.

"Жаль слышать о крахе Thomas Cook, которая стала знаменитой в СССР благодаря Самуилу Маршаку еще в 1933 году", – говорится в Twitter-аккаунте посольства.

К посту привязана картинка со строками из сатирической поэмы "Мистер Твистер", написанной в 1932-1933 годах Самуилом Маршаком. Банкир, главный герой поэмы, обратился к Томасу Куку и тот организовал для него путешествие в СССР на пароходе.

Thomas Cook – старейший на планете туроператор. Компания была основана в 1841 году. Фирма названа в честь Томаса Кука, изобретателя организованного туризма. В последнее время оператор испытывал серьезные финансовые проблемы. До последнего момента компания обсуждала условия реструктуризации долгов с основным акционером Fosun Tourism Group и кредиторами. Не получилось у руководства Thomas Cook и заручиться поддержкой государства.

Эксперты считают, что главными причинами финансового краха компании стали возросшая конкуренция на туристическом рынке и желание людей строить свои путешествия самостоятельно.

На отдыхе по путевкам Thomas Cook сейчас находятся около 600 тысяч человек, из них почти четверть – подданные Великобритании. Вернуть их всех домой планируется в течение ближайших двух недель. В Лондоне уже заявили, что речь идет о крупнейшей операции по эвакуации мирных граждан в истории страны. По предварительным оценкам, это может стоить бюджету примерно 750 миллионов долларов.

В России частью холдинга являются крупные операторы – "Интурист" и "Библио-Глобус". В обеих компаниях указывают, что банкротство британского туристического гиганта никак не скажется на российских клиентах.

