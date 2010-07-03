Банкротство Thomas Cook не повлияет на российских туроператоров – РСТ

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Фото: ТАСС/AP Photo/Frank Augstein
Банкротство британского туроператора Thomas Cook не отразится на клиентах его дочерних российских структур – "Интуриста" и "Библио-Глобуса".
"Это совершенно самостоятельные юридические лица, у них самостоятельный бизнес, самостоятельный контрактинг. Они напрямую сами работали с курортами и авиакомпаниями, не через Thomas Cook. И у них даже принимающие компании другие", – цитирует ТАСС пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину.
Однако такое крупное банкротство может способствовать кратковременному кризису доверия к пакетному туризму.
"Такое мы уже пережили в 2014 году. Народ тормозится какое-то время, но затем снова начинает возвращаться к пакетному туризму, потому что есть направления, где они гораздо выгоднее, чем самостоятельные поездки", – резюмировала Тюрина.
Ранее сообщалось, что компания Thomas Cook не смогла выплатить крупный долг. За границей по путевкам Thomas Cook находятся около 160 тысяч граждан Британии. Их возвращение может стать крупнейшей в истории эвакуацией англичан на родину в мирное время. В правительстве уже пообещали выделить средства на ликвидацию последствий. Исполнительный директор компании Питер Фанхаузер принес извинения перед клиентами, сотрудниками, поставщиками и партнерами компании.
Группа компаний Thomas Cook считалась одним из мировых лидеров в сфере туризма. Работала в пяти географических регионах в 21 стране. В компании работает более 30 тысяч сотрудников. Собственный аэропарк состоит из более чем 100 самолетов. В 2010 году создала совместное предприятие с "Интуристом" – лидером РФ в сегменте обслуживания иностранных туристов (старейшая российская туристическая компания, основанная в 1929 году в СССР и приватизированная в начале 1990-х годов).
"Библио-Глобус" в 1994 году основал Александр Туголуков. Туроператор предлагает путешествия, предусматривающие различные виды отдыха, по странам Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Америки. Компания куплена Thomas Cook весной этого года.
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