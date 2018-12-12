Как обезопасить себя при покупке тура за рубеж: памятка

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Туристы из Москвы, застрявшие в Китае из-за банкротства туроператора "Жемчужная река", все еще ждут своего рейса в аэропорту. Всего из-за проблемы с туроператором пострадали около 1,5 тысячи пассажиров. Компания не оплатила дорогу назад. В итоге авиаперевозчик согласился вывести туристов за свой счет, однако намерен подать в суд на турфирму. Ростуризм исключил из реестра туроператоров "Жемчужную реку".

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал в беседе с порталом Москва 24, как не попасть в подобную ситуацию.

По его словам, туроператор должен отдавать билеты клиенту перед началом путешествия не позднее, чем за 24 часа до вылета. Помимо билетов на самолет, должны быть документы на отель и медицинская страховка. "Это обязанность туркомпании – предоставлять сразу полный пакет документов. В случае с "Жемчужной рекой", не все туристы были обеспечены обратным билетом", – сказал Горин.

Прежде чем подписывать договор с туроператором, необходимо проверить легальность деятельности компании. Она должна быть внесена в Единый федеральный реестр туроператоров, а если это турагентство, у него должны быть договорные отношения с туроператором. Проверить это можно на сайтах Ростуризма и ассоциации "Турпомощь", просто введя название компании в строку поиска.

Также нужно обязательно изучить отзывы о компании, обратив внимание на претензии и негативные отзывы. В социальных сетях и на форумах такая информация всегда доступна. Если негатива слишком много – это должно послужить предостережением.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, эксперт рекомендует сотрудничать с федеральными туроператорами, которые входят в крупные общественные объединения – Ассоциацию туроператоров России, Российский союз туриндустрии. По его словам, это говорит о том, что компания работает и оказывает качественные услуги.

И один из самых важных пунктов: при подписании договора необходимо получить все финансовые документы – кассовый чек, подтверждение оплаты, если это кредитная карта. А также нужно максимально внимательно подписывать договор на оказание услуг, чтобы он подтверждал обязанности компании по путешествию.

Туристам, выезжающим за рубеж, рекомендуется скачать приложение "Зарубежный помощник" МИД России. В нем можно зарегистрировать маршрут своей поездки и получать уведомления и помощь в чрезвычайных ситуациях на маршруте. В случае экстренной ситуации можно позвонить в Ситуационно-кризисный центр, а также отправить экстренное сообщение близким и друзьям. Полезную справочную информацию о зарубежных поездках можно использовать в режиме офлайн. При возникновении кризисных и чрезвычайных ситуаций МИД отправит SMS и Push-уведомления.

Евгения Маркова