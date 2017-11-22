Фото:ТАСС/Михаил Почуев
Курортный сбор в Краснодарском крае составит 10 рублей в сутки. Соответствующий закон был принят на Кубани.
Согласно документу, в эксперименте будут участвовать города-курорты Анапа, Геленджик, Сочи и Горячий Ключ, а также четыре поселения Туапсинского района, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что ставка курортного сбора в Крыму за сутки также составит 10 рублей. При этом сбор будет взиматься только с 1 мая по 30 сентября в шести городах и одном районе: в Алуште, Евпатории, Саках, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе. Соответствующий проект регионального закона был утвержден на заседании комитета Госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму.
В июле 2017 года Владимир Путин подписал закон о сборе за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.
Эти четыре российских региона станут участниками эксперимента по развитию инфраструктуры курортов для создания благоприятных условий в сфере внутреннего туризма.
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