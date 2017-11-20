Курортный сбор в Крыму составит 10 рублей в сутки

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Ставка курортного сбора в Крыму за сутки составит 10 рублей, сбор будет взиматься только с 1 мая по 30 сентября. Соответствующий проект регионального закона был утвержден на заседании комитета Госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму.

"Размер курортного сбора за одни сутки фактического проживания с 1 мая по 30 сентября каждого года − 10 рублей. С 1 октября по 30 апреля сбор взиматься не будет", − сообщил на заседании глава комитета Алексей Черняк, передает ТАСС.

По его словам, сбор будет собираться только в шести городах и одном районе: в Алуште, Евпатории, Саках, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе.

Он также отметил, что курортный сбор будет производиться только за полные сутки проживания в отелях. Дни заезда и выезда не учитываются.

В июле 2017 года Владимир Путин подписал закон о сборе за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Эти четыре российских региона станут участниками эксперимента по развитию инфраструктуры курортов для создания благоприятных условий в сфере внутреннего туризма. Эксперимент будут проводить с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Согласно закону, размер курортного сбора не может превышать 100 рублей, а в 2018 году его ограничили 50 рублями. Кроме того, документ позволяет дифференцировать размер платы − вплоть до нуля, в зависимости от сезона, сроков пребывания отдыхающих и масштабов курорта. Каким будет размер сбора в каждом конкретном случае, решат региональные власти. Также уточняется, что взимать курортный сбор будут с совершеннолетних граждан, которые проживают на курорте более 24 часов.

Ранее сообщалось, что максимальный уровень курортного сбора составит 100 рублей. По оценке правительства, при этом тарифе за время эксперимента в Ставропольский край поступит дополнительных 2,02 миллиарда рублей, в Краснодарский край – 8,3 миллиарда рублей, в Крым – 16,4 миллиарда рублей. Закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.