Ростуризм объяснил порядок получения кешбэка за туры по РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туристы смогут получить компенсацию за пакетные туры по России и только за проживание. Об этом сообщает РИА Новости.

"В рамках программы можно будет приобрести как пакетные туры, которые включают перелет и проживание, так и отдельно за проживание, в случае если турист добирается до места отдыха самостоятельно, например на личном автомобиле", – заявила специалист.

Ранее в РФ инициировали программу стимулирования спроса на турпоездки по России в 2020 году. Стартует она с августа, об этом сообщат за неделю в Ростуризме.

На начало июля, по данным ведомства, для внутреннего туризма были открыты большинство регинов России – 74. При этом в разных субъектах варьируется степень ограничений.

