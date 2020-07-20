В России сократился спрос на пляжные товары

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В России зафиксировано снижение продаж пляжных товаров, сообщает RT.
В первом летнем месяце 2020 года на 32% сократились продажи шлепанцев и сланцев по сравнению с июнем 2019 года. По данным аналитиков, на 58% снизилась популярность купальников, а цена на них упала на 22%. Парео в этом году покупали в четыре раза меньше, а кепки стали приобретать чаще – продажи выросли на 8%, средняя цена составила 458 рублей. Также зафиксировано падение спроса на солнцезащитную косметику на 33%.
Вице-президента Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин считает, что большое влияние на спрос оказал срыв туристического сезона, вызванный пандемией коронавируса.
"Упал объем турпотока. В июне, например, по сравнению с прошлым годом – примерно на 70%. Поэтому, естественно, сопутствующие товары пользовались меньшим спросом", – пояснил он.
Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в каких городах Турции выгоднее отдыхать в этом туристическом сезоне. По их данным, самые низкие цены на авиабилеты в Турцию будут в октябре.
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