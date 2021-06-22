Таиланд готов открыть границы для вакцинированных гостей в июле

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Кабинет министров Таиланда определил принципы, согласно которым будет выстраиваться отмена ограничений для вакцинированных от коронавируса туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

Предполагается, что с 1 июля для путешественников откроют островную провинцию Пхукет. Острова Самуи, Пханган и Тао станут доступны позже, с 15 июля.

В Пхукете планируется провести эксперимент "Пхукетская туристическая песочница". Власти Таиланда намерены выяснить, можно ли удержать низкий уровень заражения COVID-19 в отдельно взятом регионе, пустив привитых иностранцев без карантина.

Для гостей предусмотрено сразу несколько условий. Потребуется предъявить сертификат о полной вакцинации от коронавируса препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения. Кроме того, необходим отрицательный результат ПЦР-анализа, а также медстраховка на сумму покрытия от 100 тысяч долларов и разрешение на въезд в Таиланд от посольства.

Карантин отменяется не для всех туристов. Избежать его могут только туристы из стран с наименьшей и средней опасностью по коронавирусу, а также граждане иных стран, прожившие в разрешенных государствах три недели.

Туристов на островах Самуи, Пханган и Тао значительно ограничат в перемещениях, а также сохранят для них частичный карантин.

Ранее сообщалось, что в Израиле планируют усилить контроль за прибывающими в страну путешественниками из-за распространения в мире "индийского" штамма коронавируса. Гражданам страны также запретят посещать ряд опасных государств.

