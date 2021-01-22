В АТОР сообщили, когда россияне смогут отдохнуть на Кипре

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В АТОР сообщили, что для путешествий туристов на Кипр необходимо дождаться возобновления международного воздушного сообщения на регулярной основе, а также возможности получать туристические визы в посольствах и консульствах. Об этом в диалоге с Москвой 24 заявил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.
С 1 марта Кипр открывает границы для туристов из всех стран. В зависимости от эпидемиологической ситуации в стране, откуда прибывает турист, для гостей будут разные условия въезда. Для государств из "красной зоны", к каким на данный момент относится Россия, потребуют отрицательный тест на COVID-19, сделанный в своей стране, плюс повторный тест по прибытии на Кипр.
В свою очередь, в АТОР сообщили, что россиянам необходимо подождать открытия авиасообщения с Кипром. "Нужно дождаться решения Оперативного штаба правительства на открытие международного воздушного сообщения с этой страной. Оно принимается на основе эпидемиологической обстановки", – заявил вице-президент АТОР Дмитрий Горин в диалоге с Москвой 24.
Кроме того, консульства и посольства пока не выдают туристические визы. И неизвестно, когда такая возможность будет возобновлена.
Горин также подчеркнул, что в вопросе с туризмом на Кипр важна позиция Евросоюза, так как решение об открытии границ Евросоюза принимаются консолидировано. "Может, будут какие-то туристические коридоры, мы на это очень надеемся, но прогнозы сейчас строить сложно", – отметил эксперт.
При этом в АТОР сообщили, что ПЦР-тестирование не останавливает туристов от путешествий. Ряд из 20 уже открытых стран просят предъявить тест на COVID-19, сделанный за 72 часа до вылета (например, Турция), а также дополнительный тест по прилету (ОАЭ, Куба).
Эти страны во главе с Турцией входят в топ-5 популярных этой зимой направлений у россиян. Также сюда относятся Мальдивы и Занзибар (Танзания). Горин отметил, что увеличение количества рейсов в эти страны позволило существенно снизить стоимость авиаперелета и сделать путешествия более доступными.
Ранее в АТОР рассказали о правилах въезда в Шри-Ланку.
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