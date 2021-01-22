Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Эксклюзивы

18:31

В АТОР сообщили, когда россияне смогут отдохнуть на Кипре

туризм эксклюзив

Фото: depositphotos/ Gallka

В АТОР сообщили, что для путешествий туристов на Кипр необходимо дождаться возобновления международного воздушного сообщения на регулярной основе, а также возможности получать туристические визы в посольствах и консульствах. Об этом в диалоге с Москвой 24 заявил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

С 1 марта Кипр открывает границы для туристов из всех стран. В зависимости от эпидемиологической ситуации в стране, откуда прибывает турист, для гостей будут разные условия въезда. Для государств из "красной зоны", к каким на данный момент относится Россия, потребуют отрицательный тест на COVID-19, сделанный в своей стране, плюс повторный тест по прибытии на Кипр.

Если у туристов не будет положительного результата на COVID-19 по прибытии, то они смогут посещать Кипр без карантинных ограничений.
Саввас Пердиос
замминистра туризма Республики Кипр

В свою очередь, в АТОР сообщили, что россиянам необходимо подождать открытия авиасообщения с Кипром. "Нужно дождаться решения Оперативного штаба правительства на открытие международного воздушного сообщения с этой страной. Оно принимается на основе эпидемиологической обстановки", – заявил вице-президент АТОР Дмитрий Горин в диалоге с Москвой 24.

Кроме того, консульства и посольства пока не выдают туристические визы. И неизвестно, когда такая возможность будет возобновлена.

На данный момент получить визы невозможно, кроме исключительных случаев, как медицина, работа, учеба и воссоединение семьи. У нас есть пассажирские рейсы для особой категории граждан, но основной вопрос – начало работы консульств и посольств для получения туристических виз.
Дмитрий Горин
вице-президент АТОР

Горин также подчеркнул, что в вопросе с туризмом на Кипр важна позиция Евросоюза, так как решение об открытии границ Евросоюза принимаются консолидировано. "Может, будут какие-то туристические коридоры, мы на это очень надеемся, но прогнозы сейчас строить сложно", – отметил эксперт.

При этом в АТОР сообщили, что ПЦР-тестирование не останавливает туристов от путешествий. Ряд из 20 уже открытых стран просят предъявить тест на COVID-19, сделанный за 72 часа до вылета (например, Турция), а также дополнительный тест по прилету (ОАЭ, Куба).

Эти страны во главе с Турцией входят в топ-5 популярных этой зимой направлений у россиян. Также сюда относятся Мальдивы и Занзибар (Танзания). Горин отметил, что увеличение количества рейсов в эти страны позволило существенно снизить стоимость авиаперелета и сделать путешествия более доступными.

Ранее в АТОР рассказали о правилах въезда в Шри-Ланку.

Читайте также

Лоскутникова Наталья

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать