Эксперт рассказал, как действовать в случае потери багажа в аэропорту

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказал Москве 24, как не потерять багаж в аэропорту и что делать, если вещи не долетели до пункта назначения.
"Следует каким-то образом отмечать багаж, чтобы его не потерять, иметь какие-то определенные элементы, которые бы помогли распознать его достаточно быстро. Многие прикрепляют к своему багажу какие-то бирки с именем и фамилией, что тоже важно", – сказал эксперт.
Эксперт также напомнил, что ценные вещи вроде ноутбуков, дорогих украшений лучше не сдавать в багаж. "Если все-таки сдаете, то нужно провести оценку багажа. Это отдельная процедура, которую можно сделать в аэропорту", – объяснил собеседник Москвы 24.
Во время нее, по словам Зотова, фиксируется стоимость перевозимых предметов, в случае их потери пассажир может рассчитывать на выплату полной компенсации.
Если по прилете в пункт назначения человек не обнаружил свои чемоданы или сумки, следует обратиться на стойку потери багажа, которая есть во всех аэропортах, добавил эксперт.
Зотов уточнил, что компенсация на внутренних российских рейсах составляет 800 рублей за килограмм, если не производилась оценка тех вещей, которые находились в багаже, а на международных рейсах это могут быть десятки тысяч рублей.
Вместе с тем эксперт подчеркнул, что упаковка чемоданов в пленку или чехлы не гарантирует никакой безопасности. "Это просто трата денег. Я свои вещи никогда не упаковываю никакими пленками и никакими чехлами – все приезжает в целости и сохранности", – сказал он.
При этом собеседник Москвы 24 рекомендует сохранять чек, который выдают при покупке чемодана.
Ранее Роспотребнадзор опубликовал памятку о том, что делать пассажиру в случае задержки самолета.
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