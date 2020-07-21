В Москве предлагают оформить поддельные диагнозы для вылета за границу

Визовые центры возобновили работу в Москве

В Москве активизировались фирмы, которые предлагают россиянам услуги оформления визы и организации поездки на отдых за границу. При этом официально Россия, как и прежде, количество полетов ограничивает.

Вместе с тем, как сообщает телеканал Москва 24, постепенно открываются и официальные визовые центры. Например, горожане уже могут обратиться во французское представительство.

В аэропорту Шереметьево утром 21 июля количество возможных рейсов ограничено. Доступны только международные направления – Дели, Нью-Йорк, Пекин. В Индию отправляются преимущественно студенты. Для молодых людей организованы вывозные рейсы для поездки на родину.

В настоящий момент полеты из России возможны в ограниченном числе случаев. Так, в ту или иную страну можно отправиться при наличии гражданства или вида на жительство. Также допускается воссоединение с семьей.

К разрешительным критериям относятся такие факторы, как прохождение лечения, работа или образование.

Один из столичных визовых центров для оформления выездных документов для граждан пользуется "лечебным" прикрытием. Здесь готовят поддельные справки, по которым можно отправиться за рубеж. При этом гарантий, что на рейс удастся попасть, никто не дает.

Как заявила сотрудница центра, процедура законна, документы составляются на основе реальной истории болезни. При желании клиенты действительно даже могут получить за границей лечение.

"У нас люди для того, чтобы уехать в Европу, этим пользуются. [...] Не бывает ведь на 100 процентов здоровых людей. Что-то можно именно в вашей истории болезни... придумаем, сделаем", – заявила девушка.

Вылет за границу в случае оформления такой визы возможен только через Белоруссию, поэтому клиентам потребуется тем или иным образом доехать туда.

Стоимость оформления медицинской визы по поддельному диагнозу формируется из нескольких факторов. В 45 тысяч рублей обойдется приглашение из клиники, услуги визового центра – в сумму от 3 тысяч рублей, а за сам документ необходимо отдать от 5 тысяч.

Как рассказала одна туристка, она намеревалась воспользоваться услугой, но в итоге не решилась лететь по поддельному диагнозу.

"Я хочу поехать в страну Норвегию, очень много раз там была, очень люблю ее... И выяснилось, что вылететь в свою любимую, так сказать, скандинавскую маленькую страну я могу только имея какой-то диагноз. Очень специальный диагноз, который мне поставит якобы специальный какой-то врач за отдельно дополнительные деньги. А вот здоровый человек вот просто через границу поехать, воспользовавшись загранпаспортом, я почему-то не могу. Странная ситуация", – заявила женщина.

Юристы заявляют, что если обман с диагнозом раскроется, то туристы могут вообще лишиться любой визы.

"Минимум, что может произойти, – это отзовут визу, то есть туриста не пустят на границе. Может произойти это уже в период нахождения в другом государстве, и тогда последствия могут быть хуже, вплоть до депортации, и, безусловно, поставят в черный список, и впоследствии получить визу будет очень сложно", – рассказал юрист Георгий Мохов.

Росавиация тем временем допускает, что в ближайшее время вылететь за границу можно будет из 6 городов России. В этот список вошли аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока.

Список объясняется необходимостью профилактики распространения коронавируса. В частности, в столичном Шереметьево уже организовали экспресс-тестирование на наличие COVID-19 – доступно оно в терминале В, результаты выдают на руки как на русском, так и на английском языках.

