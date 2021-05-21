Испания открывает границы для привитых туристов с 7 июня

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Иностранцы, привитые одобренными EMA или ВОЗ препаратами, смогут приезжать в Испанию с 7 июня, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на премьер-министра страны Педро Санчеса.

"С 7 июня путешественники из всех государств, с которыми нет полной свободы передвижения, среди которых находится такая важная страна для нашего туристического сектора, как Соединенные Штаты, будут иметь возможность въезжать на территорию Испании, если у них есть сертификат о прививке от коронавирусной инфекции вакциной, одобренной EMA или ВОЗ", – сказал премьер-министр.

Ранее стало известно, что с 1 июля на всей территории Евросоюза начнут действовать сертификаты о вакцинации. С документом, путешествовать смогут те, кто уже переболел либо вакцинировался, или же здоров и имеет отрицательный тест.

Также на днях постпреды стран ЕС одобрили предложение по ослаблению ограничений на въезд в Евросоюз из третьих стран. Ограничения на въезд предлагается снять для тех, кто привился минимум за две недели до поездки одобренными в Евросоюзе вакцинами.

