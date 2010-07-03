Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке легочной чумы в Уганде

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В Уганде зафиксировано два случая подозрения на чуму легочной формы, один из которых завершился летальным исходом. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в четверг, 21 марта.

По данным Минздрава Уганды и африканского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи зафиксированы в районе Зомбо, располагающемся на границе с Демократической Республикой Конго (ДРК).

Оба пациента – члены одной семьи. Один из заболевших скончался, а у второго выявлена чума. Кроме того, три летальных случая были зафиксированы в ДРК.

"Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", – говорится в сообщении.

Чума – опасная природно-очаговая болезнь, передающаяся через контакт с инфицированными животными и укус блох. Легочная чума передается при личных контактах от больных генерализованными формами инфекции людей. Заболевание лечится антибактериальными средствами.

